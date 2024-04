Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: LKW kippt nach Unfall in Grünstreifen

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch den 24.04.2024 befuhr ein 33-jähriger Mönchengladbacher gegen 16:00 Uhr mit einem Lkw der Entsorgungsbetriebe die L142 aus Richtung Neuss kommend in Fahrtrichtung Grevenbroich. In Höhe Gut Neuhaus musste er einem ihm entgegenkommenden Kraftomnibus ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem dort angrenzenden Grünstreifen kippte der Lkw auf die rechte Fahrzeugseite.

Die drei Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug selbständig verlassen und verbleiben unverletzt. Es entstand Sachschaden.

Der Kraftomnibus entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Durch eine Fachfirma musste der Lkw geborgen werden. Für die Dauer der Bergung wurde die L142 in diesem Bereich komplett gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat 1 in Neuss. (Em)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell