POL-HAM: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Zwei Personen verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 27. September, Parfüm aus einem Drogeriemarkt an der Weststraße gestohlen. Um 15.58 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin den Mann und sprach ihn auf den Diebstahl an. Der ergriff daraufhin die Flucht und rannte zu Fuß in Richtung Stadtbad. Dort verlor die Angestellte den Mann aus den Augen und alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige ist etwa 1,74 Meter groß und ...

