Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240819 - 0815 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Festnahme nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Sonntag (18. August 2024) auf Montag (19. August 2024) meldete eine Zeugin gegen 01.35 Uhr drei Personen, welche sich an einem Garagentor im Bereich des Nordrings zu schaffen machen. Zwei umgehend entsandte Streifen konnten die Personen in der Nähe aufnehmen und zwei von ihnen nach kurzer Flucht festnehmen; die dritte Person entkam in Richtung "Erlenseer Straße". Bei den zwei Festgenommenen handelt es sich um zwei 22 und 18 Jahre alte Männer. Bei dem 22-Jährigen wurden Farbsprühdosen, eine Sprühschablone sowie eine Sturmhaube und Handschuhe aufgefunden. Bei der Nachschau im Umfeld konnten frische Graffitis in der Vilbeler Landstraße entdeckt werden, die mit der aufgefundenen Schablone übereinstimmten. Die beiden Tatverdächtigen wurden zwecks Sachbearbeitung auf das Revier verbracht, von wo aus sie nach Ende polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

