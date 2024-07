POL-HRO: Unfall mit verletzten Radfahrern zwischen Schwaan und Kassow

Rostock (ots) - Am 13.07.2024 gegen 17:12 Uhr kam es auf der L 072 zwischen Ludwigslust und Wöbbelin an der Kreuzung L 07 Abzweig Weselsdorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 37-jährige Fahrzeugführerin eines Transporters der Marke Ford fuhr auf der L 07 aus Weselsdorf kommend. Nach derzeitigen Erkenntnissen, missachtete sie an der Kreuzung zur L 072 ...

mehr