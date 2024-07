POL-PDNR: Zusammenstoß zwischen Pritschenwagen und Fahrradfahrer

Hamm (Sieg) (ots) - Am Donnerstag, 18.07.2024, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg), Lindenallee, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin die Lindenallee in Richtung Ortsmitte. Als ein, vor ihr befindlicher Pkw abbremsen musste, fuhr sie auf dieses Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall erlitten die 28-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Pkw sowie ein, in diesem ...

mehr