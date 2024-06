PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ fremdenfeindliche Äußerungen +++ Fahrradgeschäft heimgesucht +++ Jugendliche stehlen Motorroller

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Lindenholzhausen, Bischof-Hilfrich-Straße, Freitag, 31.05.2024, 22 Uhr bis Sonntag, 02.06.2024, 14.30 Uhr

(mb)Zwischen Freitag, 22 Uhr und Sonntag, 14.30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Lindenholzhausen eingebrochen. Die Täter näherten sich im Tatzeitraum dem Einfamilienhaus in der Bischof-Hilfrich-Straße und drangen gewaltsam ins Hausinnere ein. Bei der Absuche der Räumlichkeiten nach Wertgegenständen wurden die Täter auf Bargeld, eine Spielekonsole und Schlüssel aufmerksam. Mit der Beute im Wert von über 1.500 Euro entkamen die Täter unerkannt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Fremdenfeindliche Äußerungen, Limburg, Schleusenweg, Freitag, 31.05.2024, 11.45 Uhr

(mb)Am Freitagvormittag soll eine 62-Jährige verfassungsfeindliche Äußerungen aus einem Auto auf einem öffentlichen und frequentierten Parkplatz in Limburg getätigt haben. Die Frau konnte durch die Polizei nach deren Verständigung an der besagten Örtlichkeit im Schleusenweg angetroffen und kontrolliert werden. Zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde sie zur Polizeidienststelle verbracht. Sie muss sich nun dem Vorwurf der Volksverhetzung verantworten. Die Ermittlungen zur Motivationslage der Frau dauern an.

3. Fahrradgeschäft heimgesucht, Weilburg, Kubach, Viehweg, Sonntag, 02.06.2024, 01.10 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen haben Einbrecher ein Fahrradgeschäft im Weilburger Stadtteil Kubach heimgesucht. Die Unbekannten schlugen nach ersten Erkenntnissen gegen 01.10 Uhr eine Schaufensterscheibe des Geschäfts im Viehweg ein und zerstörten gewaltsam die Alarmanlage. Weiterhin hebelten sie eine Seitentür auf. Im Innenraum durchwühlten sie ein Büro und hebelten in einem weiteren Raum einen Schlüsseltresor aus der Wand. Samt Tresor flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge sind keine Fahrräder oder sonstiges Zubehör gestohlen worden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu der Tat.

4. Jugendliche stehlen Motorroller, Limburg, Galmerstraße / Wichernweg, Samstag, 01.06.2024, 23:00 Uhr bis Sonntag, 02.06.2024, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben drei Jugendliche in Limburg einen Roller kurzgeschlossen, diesen aber letzten Endes an einer weiteren Örtlichkeit zurückgelassen. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Diebe im Schutze der Dunkelheit zum Garten eines Einfamilienhauses in der Galmerstraße, brachen dort das Lenkradschloss eines abgestellten blauen Peugeot Django auf und schoben diesen vom Grundstück. Gegen 04:45 Uhr beobachtete eine Zeugin wie sich drei Jugendliche im Wichernweg an einem Roller zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten waren zwar die drei Jungen verschwunden, den Roller hatten sie jedoch zurückgelassen. Schnell zeigte sich, dass es sich dabei um den in der Galmerstraße entwendeten Motorroller handelte. Dieser konnte nach einer erfolgten Spurensicherung an den Besitzer ausgehändigt werden.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Galmerstraße oder dem Wichernweg gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei in Limburg.

