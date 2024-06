PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzungen in Limburg +++ Schwerer Bandendiebstahl +++ Einbruchsdiebstahl +++ Diebstahl aus PKW +++ Sachbeschädigung Stromkasten +++ Unfall mit Verletzen +++ Unfallfluchten +++

Limburg (ots)

1.Gefährliche Körperverletzung vor Diskothek Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße 2 Tatzeit: Sonntag, 02.06.2024, 03:09 Uhr

Am Sonntag, 02.06.2024 um 03:09 Uhr gerieten im Eingangsbereich einer Diskothek in der Elzer Straße 2 in Limburg-Staffel zwei Personen in verbale Streitigkeiten. Ein unbekannter Täter attackierte den 44-jährigen Geschädigten aus Elz mit einem Kopfstoß und schlug ihn anschließend mit der Faust nieder. Der Geschädigte stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Täter konnte unerkannt entkommen und wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431 91400 um Hinweise zu der Tat.

2.Gefährliche Körperverletzung Schiede Limburg Tatort: 65549 Limburg, Schiede 16 Tatzeit: Sonntag, 02.06.2024, 01:57 Uhr

Am Sonntag, 02.06.2024, um 01:57 Uhr meldete sich ein alkoholisierter Mann per Notruf. Er sei geschlagen worden. Die Person konnte durch die Streife im Bereich der Schiede 16 in Limburg angetroffen werden. Der 38-jährige Geschädigte aus Limburg gab an, dass er nach einer verbalen Streitigkeit mit zwei Unbekannten von ihnen ins Gesicht geschlagen worden sei. Die Täter konnten bei einer Fahndung im Nahbereich nicht angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

3.Gefährliche Körperverletzung Bahnhofsplatz Limburg Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofplatz Tatzeit: Samstag, 01.06.2024, 20:30 Uhr

Am Samstag, 01.06.2024 um 20:30 Uhr kam es am Bahnhofsvorplatz in 65549 Limburg zu einer Auseinandersetzung. Der 16-jährige Geschädigte aus Hadamar befand sich in Begleitung von zwei Freundinnen am Zentralen Omnibusbahnhof Nord in Limburg. Dort habe man gemeinsam auf einen Bus gewartet. Sodann sei eine Personengruppe von mindestens sechs männlichen Personen an den Geschädigten und seine Begleiterinnen herangetreten. Es habe sich ein Streitgespräch entwickelt, aus welchem heraus die Täter gemeinschaftlich auf den Geschädigten eingeschlagen hätten. Dieser habe sich mit Hilfe eines Busfahrers in dessen Bus begeben und von der Örtlichkeit flüchten können. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Neumarkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

4. Schwerer Bandendiebstahl

Tatort: 65604 Elz, Vor den Eichen, Gewerbegebiet. Tatzeit: Samstag, 01.06.2024, 23:29 Uhr bis Samstag, 01.06.2024, 23:45 Uhr

Am Abend des Samstags, 01.06.2024 im Zeitraum von 23:29 Uhr bis 23:45 Uhr wurde im Gewerbegebiet Vor den Eichen 65604 Elz in eine Firma eingebrochen. Mindestens vier unbekannte Täter verschafften sich über das unverschlossene Gittertor unbefugt Zutritt zum Firmengelände und drangen dann gewaltsam in das Lager ein. Dort entwendeten sie Tabakwaren, welche sie über die Verladerampe in ihre Fahrzeuge luden. Anschließend fuhren sie mit einem weißen Peugeot Boxer und einem schwarzen Audi A4 in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431 91400 um Hinweise zur Tat.

5.Einbruch in Bäckereifiliale im Rewe Markt Waldhausen Tatort: 35781 Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße 42 Tatzeit: Sonntag, 02.06.2024 00:24 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, 02.06.2024, um 00:24 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem Fenster der Bäckereifiliale des REWE Marktes in Waldhausen zu schaffen und rissen dieses mitsamt Rahmen aus der Fassade. Anschließend wurde das Gebäude betreten und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht. Ob der oder die Täter fündig wurden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

6.Dokumente aus offenem Fahrzeug entwendet Tatort: 35781 Weilburg, Mühlberg 2 Tatzeit: Freitag, 31.05.2024 17:00 Uhr bis Samstag, 01.06.2024 10:30 Uhr Sachverhalt: In der Nacht von Freitag, 31.05.2024 17:00 Uhr auf Samstag, 01.06.2024 10:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter durch Hineingreifen, durch die zum Teil heruntergelassene Seitenscheibe auf der Beifahrerseite, mehrere Fahrzeugdokumente und einen Führerschein aus einem schwarzen Opel Corsa, welcher am Fahrbahnrand des Mühlbergs in Weilburg abgestellt war.

7.Stromkasten mutwillig beschädigt

Tatort: 65594 Runkel-Eschenau Grillhütte Tatzeit: Mittwoch, 29.05.2024 10:00 Uhr bis Samstag, 01.06.2024 16:30 Uhr

In der zweiten Wochenhälfte wurde durch bislang unbekannte Täter ein Stromkasten an der Grillhütte in Runkel-Eschenau beschädigt, sodass dieser nicht mehr funktionstüchtig ist. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

8.Verletzte Jugendliche bei Motorradunfall Unfallort: B49 Auffahrt Merenberg Ost in FR Gießen Unfallzeit: Samstag, 01.06.2024 15:12 Uhr

Am Samstagnachmittag, 01.06.2024 befuhr um 15:12 Uhr eine 16-Jährige aus der Gemeinde Merenberg mit ihrem Leichtkraftrad die Auffahrt Merenberg-Ost der B49 in Fahrtrichtung Gießen, gemeinsam mit ihrem ebenfalls 16-Jährigen Sozius aus der Gemeinde Weilmünster. Im Kurvenbereich der Auffahrt verlor die Fahrerin, vermutlich aufgrund von nicht der nassen Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und es kam zum Sturz. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der Sozius erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

9.Verkehrsunfallflucht Limburg

Tatort: 65549 Limburg, Galmerstraße Tatzeit: Samstag, 01.06.2024, 08:00 Uhr bis 16:20 Uhr

Am Samstag, 01.06.2024 stand ein schwarzer PKW Mercedes im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 16:20 Uhr in der Galmerstraße in Limburg. Als die Halterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, erkannte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im genannten Zeitraum mit dem geparkten Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden an dem Pkw der Geschädigten in Höhe von ca. 2000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431 91400 an die Polizeistation Limburg zu wenden.

10.Verkehrsunfallflucht

Tatort: 35789 Weilmünster-Wolfenhausen, Elkerhäuser Berg 22 Tatzeit: Donnerstag, 30.05.2024, 19:30 Uhr bis Freitag, 31.05.2024, 17:45 Uhr

Im Zeitraum von Donnerstag, 30.05.2024, 19:30 Uhr bis Freitag, 31.05.2024, 17:45 Uhr wurde ein in Weilmünster-Wolfenhausen am Fahrbahnrand des Elkerhäuser Berg in Richtung Limburger Weg geparkter grün/weißer Mini Cooper im Heckbereich beschädigt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 3500EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter 06471 93860 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell