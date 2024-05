PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Verwaltungsgebäude eingebrochen +++ Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper

Limburg (ots)

1. In Verwaltungsgebäude eingebrochen, Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 28.05.2024, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 29.05.2024, 07:10 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind Einbrecher in Weilburg in ein Verwaltungsgebäude eingestiegen und haben Beute gemacht. Im besagten Zeitraum verschafften sich die Täter unbemerkt Zutritt zu dem Gebäude in der Frankfurter Straße und brachen in einem Büro gewaltsam einen Rollcontainer auf. Aus diesem nahmen sie Bargeld an sich, ehe sie unbemerkt mit der Beute das Weite suchten.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper, Runkel, Eschenau, Am Gänsepfad/Beselicher Weg, Donnerstag, 30.05.2024, 22:00 Uhr

(fh)Im Runkeler Ortsteil Eschenau haben Jugendliche am vergangenen Feiertag Böller gezündet und so für Sachbeschädigungen gesorgt. Am späten Abend teilten mehrere Eschenauer Bürgerinnen und Bürger der Polizei mit, dass zwei Jugendliche aktuell Feuerwerkskörper zünden würden. Es sei auch bereits zu Beschädigungen gekommen. Der nach Eschenau entsandten Polizeistreife gelang es die beiden beschriebenen Jungen, zwei 15-Jährige, anzutreffen und zu kontrollieren. Tatsächlich hatten sie zuvor die Knallkörper in einen Mülleimer "Am Gänsepfad" sowie zwei Briefkästen im Beselicher Weg gesteckt, angezündet und so beschädigt. Die Jungen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun in Verfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

3. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet, Beselich-Obertiefenbach, Lehmkaut, Freitag, 31.05.2024, 0.30 Uhr

(ro)In Beselich-Obertiefenbach hat ein betrunkener Fahrer am Freitag einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Ein 27-jähriger Fahrer befuhr gegen 0.30 Uhr mit seinem schwarzen VW Golf die Straße "Lehmkaut". In Höhe der Hausnummer 6 kam der 27-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit geringer Geschwindigkeit eine Hauswand. Der Verursacher flüchtete zu Fuß, wurde jedoch von aufmerksamen Zeugen beobachtet. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den betrunkenen Fahrer anschließend in seiner Wohnung antreffen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Er wurde festgenommen und musste sich auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen. Er muss sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht verantworten. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 850 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell