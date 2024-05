PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: sexueller Übergriff +++ Fahrzeug bei Einbruch entwendet +++ Gewerbliche Einbruchsversuche +++ Graffitisprayer unterwegs

Limburg (ots)

1. Sexueller Übergriff,

Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße, Montag, 27.05.2024, 19 Uhr

(ro)Der Polizei wurde am Montagabend ein sexueller Übergriff im Brechener Ortsteil Niederbrechen angezeigt. Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Limburger Straße wurde gegen 19 Uhr von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen. Dann drückte der Mann sie gegen die Wand und bedrängte sie auf sexuelle Art. Anschließend setzte er seinen Einkauf fort und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung. Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll schwarze lockige Haare, welche die Augenbrauen und die Ohren bedeckten, gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Sweatjacke mit der Aufschrift "Bollywood", einem grauen T-Shirt sowie blauen Jeans gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Fahrzeug bei Einbruch entwendet,

Dornburg, Westerwaldstraße, Freitag, 24.05.2024, 17.30 Uhr bis Sonntag, 26.05.2024, 20.30 Uhr

(mb)Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend kam es in Dornburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter ein abgemeldetes Fahrzeug entwendeten.

Die Täter nutzten während dieses Zeitraumes die Abwesenheit des Hauseigentümers, um über die Haustür in das Gebäudeinnere zu gelangen. Bei seiner Rückkehr stellte der 65-Jährige nicht nur die geöffnete Tür, sondern auch den Diebstahl seines ursprünglich vor dem Haus geparkten und abgemeldeten grauen "Ford Mondeo" samt diversen Werkzeugen, welche in dem Fahrzeug gelagert wurden, fest. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu der Tat.

3. Gewerbliche Einbruchsversuche,

Villmar, Brotweg Montag, 27.05.2024, 1.20 Uhr

(mb)Am frühen Montagmorgen scheiterten die Täter bei zwei Einbrüchen in gewerbliche Objekte in Villmar.

Im Brotweg gerieten eine Kfz-Werkstatt und eine Tischlerei ins Visier der Täter. Ersten Ermittlungen zufolge näherten sie sich gegen 1.20 Uhr den beiden Betrieben und machten sich an Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Während bei der Werkstatt zwei Fenster den Versuchen standhielten, gingen die Kriminellen bei der Tischlerei drei Türen an. Letztlich zogen die Einbrecher unverrichteter Dinge von Dannen. Der bei der Werkstatt hinterlassene Sachschaden wird mit circa 1.000 Euro beziffert. Bei der Tischlerei wird der Schaden auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Graffitisprayer unterwegs,

Niederbrechen, Vorm Werschberg, Dienstag, 28.05.2024, 4.15 Uhr

(mb)In der Nacht zum Dienstag besprühten unbekannte Täter in Niederbrechen eine Lagerhalle mit Farbe.

Gegen 4.15 Uhr wurde der Polizei eine vierköpfige Gruppe von Graffitisprayern durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, die sich vom Ort des Geschehens wegbewegte. Die Sprayer, die mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet waren und ihre Gesichter mit schalähnlichen Gegenständen verschleiert hatten, konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Die Streife fand anschließend ein zwei Meter hohes und sieben Meter breites Graffiti an einem alten Getreidesilo in der Straße "Vorm Werschberg" in den Farben silber, blau und grün vor. Durch die zurückgebliebene Farbe entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Limburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell