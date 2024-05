PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Schwerer Raub+++Körperverletzung und Sachbeschädigung+++Trunkenheitsfahrt+++Verkehrsunfallflucht+++

Limburg (ots)

1. Schwerer Raub mit Schusswaffe

Tatort: Egerländer Straße (Verlängerung Feldweg), 65556 Limburg- Staffel Tatzeit: Fr. 24.05.2024, 22:00 Uhr - Sa. 25.05.2024, 00:45 Uhr

Mit Pfefferspray traktiert und unter Bedrohung mittels Schusswaffe ausgeraubt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Verlängerung der Egerländer Straße im Feldweg zu einem schweren Raub. Ein 60-jähriger Mann aus Lünen (Nordrhein-Westfalen) hatte sich dort mit einem jungen Mann verabredet. Während des Gesprächs fuhr plötzlich eine dunkle Limousine vor, aus der unvermittelt drei maskierte männliche Personen heraussprangen. Diese sprühten dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht und zwangen ihn, in das Auto einzusteigen. Dort zwangen sie ihn zur Herausgabe seiner EC-Karten PIN, in dem sie ihm vermeintlich eine Pistole in den Nacken hielten. Der junge Mann, mit dem sich der Geschädigte getroffen hatte, kannte die Personen und war offensichtlich in die Aktion eingeweiht. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter das Fahrzeug des Geschädigten und erbeuteten so noch weitere Wertgegenstände, bevor sie schließlich unerkannt flüchten konnte. Zwei der 4 Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben:

Täter 1:

- 17-20 Jahre

- 185cm groß

- schlanke Statur

- südländisches Erscheinungsbild

Täter 2:

- nach eigenen Angaben 37 Jahre

- 185cm groß

- Sportlich/kräftige Statur

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Körperverletzung, Sachbeschädigung

Tatort: Schiede 63, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 25.05.2024, 00:14 Uhr

Nach Streit geschlagen und Handy zerstört

Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten schlug der 40-jährige Beschuldigte aus Limburg der 53-jährigen Geschädigten aus Limburg mehrfach mit der Faust in das Gesicht, so dass diese leicht am Ohr verletzt wurde. Weiterhin warf er ihr Handy absichtlich auf den Boden, so dass es beschädigt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

3. Trunkenheitsfahrt

Tatort: 65589 Hadamar Tatzeit: Fr. 24.05.2024, 16:23 Uhr

Aufmerksamer Zeugin durch auffällige Fahrweise aufgefallen

Zur Tatzeit meldete eine Zeugin ein auffällig fahrendes Fahrzeug in Hadamar, dass sie bis zur Halteranschrift verfolgte. Die hinzugerufene Streife konnte den 27-jährigen Fahrer antreffen und einer Atemalkohlkontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig war. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

4. Verkehrsunfallflucht

Tatort: Wingertstraße 28, 35781 Weilburg Tatzeit: Do. 23.05.2024, 13:00 Uhr bis Fr. 24.05.2024, 12:00 Uhr

Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Zwischen Donnerstag, dem 23.05.2024, 13:00 Uhr und Freitag, dem 24.05.2024, 12:00 Uhr, parkte ein Weilburger Fahrzeugführer seinen Pkw im Bereich der Wingertstraße in 35781 Weilburg. Als er am besagten Freitag zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen deutlichen Schaden auf der linken Fahrzeugseite sowie an der Stoßstange fest. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher / die Unfallverursacherin liegen derzeit nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

