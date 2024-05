Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Betriebsunfall

Augsburg (ots)

Dillingen - Am gestrigen Montag (06.05.2024) ereignete sich ein tödlicher Betriebsunfall an einem Baggersee in Dillingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte ein 72-jähriger Mann gegen 15.45 Uhr mit seinem Radlader in den See und konnte nur noch tot aus dem See geborgen werden.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell