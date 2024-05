Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Lagerhaus

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Montag (06.05.2024) warf eine bislang unbekannte Person zwischen 01.20 Uhr und 11.30 Uhr ein Fenster in einem Lagerhaus in der Blücherstraße ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310

