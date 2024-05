PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Einbruch in Backstube +++ Musikbox und Werkzeuge entwendet +++ Einbrecher nehmen Ford mit +++ Durchsuchungserfolg

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Löhnberg, Taunusblick, Samstag, 25.05.2024, 20.30 Uhr bis Sonntag, 26.05.2024, 7.30 Uhr

(mb)In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Löhnberg eingebrochen. Die Täter begaben sich zwischen 20.30 Uhr und 7.30 Uhr auf das Grundstück des Anwesens in der Straße "Taunusblick". Im rückwärtigen Bereich verschafften sie sich über die Terassentür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, welche sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit Bargeld, Schmuck und einer Sporttasche in einem geschätzten Gesamtwert von 2.000 Euro entkamen die Einbrecher unerkannt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Einbruch in Backstube,

Weilburg, Stadtteil Kubach, Viehweg, Sonntag, 26.05.2024, 4 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 0 Uhr

(mb)Am Sonntag drangen Unbekannte in eine Bäckerei im Weilburger Stadtteil Kubach ein und verursachten Sachschaden.

Die im Viehweg in Kubach ansässige Backstube geriet am vergangenen Sonntag ins Visier der Täter. Zwischen 4 Uhr und 0 Uhr beschädigten sie die Hintertür des im Erdgeschoss liegenden Fabrikationsraumes und betraten hierüber die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand der Ermitltungen wurde nichts entwendet. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

3. Musikbox und Werkzeuge entwendet,

Elz, Mühlstraße, Donnerstag, 23.05.2024, 18 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 6 Uhr

(mb)Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen schlugen Diebe in einem Schrebergarten in Elz zu. Im Tatzeitraum gelangten die Täter auf das Gartengrundstück in der Mühlstraße. Hier erbeuteten sie eine Musikbox sowie diverse Werkzeuge im Wert von rund 600 Euro. Mit dieser Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Der an den Türen der Gartenhütte und des Gerätehauses entstandene Sachschaden wird mit etwa 700 Euro beziffert.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Einbrecher nehmen Ford mit,

Dornburg-Dorndorf, Westerwaldstraße, Freitag, 24.05.2024, 17:30 Uhr bis Sonntag, 26.05.2024, 20:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in Dornburg-Dorndorf ein Fahrzeug mitgehen lassen. Am Sonntag kehrte ein Bewohner aus der Westerwaldstraße nach rund zweitägiger Abwesenheit wieder zu seinem Haus zurück. Dabei stellte er fest, dass Unbekannte die Haustür aufgebrochen, einen Fahrzeugschlüssel an sich genommen und anschließend seinen auf dem Grundstück geparkten und abgemeldeten Ford Mondeo gestohlen hatten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

5. Durchsuchungserfolg - Bargeld und Drogen sichergestellt, Runkel-Ennerich und Eppenrod Mittwoch, 22.05.2024

(ro)Am Mittwoch, 22.05.2024, hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg bei Durchsuchungen Drogen sowie Bargeld aufgefunden. Ein 59-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau waren nach einem anonymen Hinweis bei umfangreichen Ermittlungen ins Visier der Kriminalpolizei geraten. So fanden die Beamten bei den Wohnungsdurchsuchungen Bargeld in Höhe von über 26.000 Euro, circa 3 kg Amphetamin und 2 kg Haschisch sowie Krypto-Währung im geschätzten sechsstelligen Wert auf und stellten dieses sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide nach den polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

