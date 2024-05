PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung mit Messer +++ Randaliererin

Widerstand gegen Polizeibeamte +++ Diebstahl aus PKW +++ Diebstahl von Roller +++ Zusammenstoß mit Lininebus +++ Streitigkeiten

Limburg (ots)

Pressemeldung 26.05.2024 PD Limburg-Weilburg

1. Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Tatort: 65549 Limburg, Schiede Tatzeit: Samstag, 25.05.2024, 19:57 Uhr

17-jähriger Jugendlicher sticht auf 40-jährigen Mann ein.

Am 25.05.2024 um 19:57 Uhr gerieten die beiden Personen, welche an gleicher Adresse in Limburg wohnhaft sind, in zunächst verbale Streitigkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 40-Jährige den 17-Jährigen körperlich attackiert und bedroht haben, woraufhin der 17-Jährige zu einem Messer griff und zweifach auf den 40-Jährigen einstach. Der 40-jährige Geschädigte schleppte sich verletzt und stark blutend auf die Straße, wo er durch Passanten erstversorgt wurde.

Der Beschuldigte 17-Jährige, der nach der Tat zunächst die Flucht ergriff, konnte letztlich bei Wiedereintreffen am Tatort festgenommen werden. Nach Durchführung einer Blutentnahme bei der Polizeistation Limburg, wurde dieser entlassen. Er wird sich strafrechtlich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Der 40-jährige Geschädigte befindet sich nach medizinischer Versorgung außer Lebensgefahr.

2. Randalierende Person / Widerstand gegen Polizeibeamte

Tatort: 65589 Hadamar Niederzeuzheim, Kapellenstraße Tatzeit: Samstag, 25.05.2024, 22:20 Uhr

Weibliche Person in offenbar psychischem Ausnahmezustand greift Passanten und Beamte an.

Am 25.05.2024 um 22:20 Uhr musste eine weibliche, 38-Jährige Person aus dem Raum Hadamar von mehreren Passanten bis zum Eintreffen der Funkstreife fixiert werden. Zuvor griff die Person mehrere Passanten auf offener Straße an, sprang auf Motorhauben von Fahrzeugen, griff sogar Personen in ihren Fahrzeugen sitzend an. Es kam u.a. zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen gegen unbeteiligte Personen, bei dem Versuch, die offenbar verwirrte Person davon abzuhalten, sich auf die Fahrbahn zu legen.

Im Zuge der Festnahme der Person, die zum Schutz der Person erforderlich war, leistete diese so heftigen Widerstand, dass zudem zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Auch während des Transports zur Dienststelle und im Zellentrakt leistete die Person massiven Widerstand, wodurch zwei weitere Beamte verletzt wurden. Die Person wurde letztlich einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Zeugen oder Personen, die in dem Zusammenhang ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl aus PKW

Tatort: 65549 Limburg, Am Löffelberg

Tatzeit: Donnerstag, 23.05.2024, 14:30 Uhr - Freitag, 24.05.2025, 16:00 Uhr

Unbekannte entnahmen im genannten Tatzeitraum aus der Mittelkonsole eines vermutlich unverschlossenen PKW ein Behältnis mit Bargeld. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen PKW Ford C-Max (weiß).

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen machten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg, unter Rufnummer 06431-91400, in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl von Kleinkraftrad

Tatort: 65549 Limburg, Galmerstraße Tatzeit: Samstag, 25.05.2024, 11:00 Uhr - 20:00 Uhr

Ein in der Galmerstraße in 65549 Limburg geparkter Roller wurde am Samstag, 25.05.2024 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr von unbekannten Tätern entwendet. Bei dem Roller handelt es sich um ein Kleinkraftrad des Herstellers Piaggio, Farbe rot/weiß.

Hinweise erbittet die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-91400.

5. Zusammenstoß mit Linienbus

Unfallort: 35789 Weilmünster, Nassauer Straße Unfallzeit: Samstag, 25.05.2024, 14:30 Uhr

Zur Unfallzeit beabsichtigte ein aus Richtung Ortsmitte Weilmünster kommender Fahrer eines Linienbusses mit seinem Fahrzeug von der Nassauer Straße aus in die Einfahrt des dortigen Busrondells einzubiegen. Hierbei missachtete der Busfahrer den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw Kia eines 26-jährigen Mannes aus Weilmünster. Infolge des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge wurde der Kia so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall weder die beiden Fahrer, noch die in dem Linienbus befindlichen Fahrgäste verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 EUR geschätzt.

6. Mögliche Auseinandersetzung Innenstadt Limburg

Ereignisort: 65549 Limburg, Neumarkt Ereigniszeit: Sonntag, 26.05.2024, 02:23 Uhr

Eine größere Personengruppe soll sich schlagen - jedoch keine Feststellungen seitens der Polizei.

Am 26.05.2024 um 02:23 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich eine größere Personengruppe vor einer Bar in 65549 Limburg, Neumarkt u.a. mit Flaschen schlagen soll. Die Polizei konnte vor Ort keine Feststellungen treffen, fragt jedoch in dem Zusammenhang nach Zeugen und möglichen Geschädigten, die Hinweise zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

7. Streitigkeiten auf dem Maiglöckchenmarkt

Tatort: 65604 Elz, Hirtenplatz Tatzeit: Sonntag, 26.05.2024, 11:35 Uhr

Pöbeleien, Beleidigungen und Körperverletzungen auf dem Maiglöckchenmarkt in Elz.

Am 26.05.2024, 11:35 Uhr störte ein 53-Jähriger aus dem Raum Hadamar die Veranstaltung des Elzer Maiglöckchenmarktes auf dem Hirtenplatz durch Anpöbeln von Marktbesuchern. Da dieser auch durch die anwesende Ordnungspolizei nicht von seinem Vorhaben, die anderen Marktbesucher zu stören, abließ und er sich weigerte, den Platz zu verlassen, wurde die Person durch einen weiteren Passanten zu Boden gebracht.

Hierbei soll es nach Zeugenangaben auch zu Körperverletzungshandlungen zum Nachteil des 53-Jährigen gekommen sein, der wiederrum seinerseits einem weiteren Marktbesucher einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der Störer wurde zwecks Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle hiesiger Dienststelle verbracht. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell