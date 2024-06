PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Drei Verletzte bei Auffahrunfall+++Kanutour endet im Wasser+++Diebstahl von E-Scooter+++Verkehrsunfallflucht+++Fahren unter Alkoholeinfluss+++

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht Dauborn

Unfallörtlichkeit: Hünfelden Dauborn, Laistraße Höhe Haus-Nr. 23 Tatzeitraum: Donnerstag 30.05.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 31.05.2024, 07:50 Uhr

Im Tatzeitraum Donnerstag 30.05.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 31.05.2024, 07:50 Uhr fuhr ein unbekannte/r Fahrer/in gegen einen in Hünfelden-Dauborn, in der Laistraße Höhe Haus-Nr. 23 geparkten VW Polo und beschädigte diesen. An dem Polo wurde der linke Außenspiegel beschädigt und es entstanden Lackschäden auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Diebstahl von E-Scooter aus Kellerraum

Tatzeitraum: 23.05.2024, 19:30 Uhr bis 25.05.2024, 18:00 Uhr Tatörtlichkeit: Niederhadamar, Mainzer Landstraße

Im genannten Tatzeitraum wurde aus einem unverschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Landstraße in Niederhadamar ein E-Scooter der Marke Segway-Ninebot samt dazugehörigem Ladekabel entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

3. Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Unfallörtlichkeit: L3046 Waldernbach - Mengerskirchen Unfallzeit: 31.05.2024 17:20 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr eine 44-jährige Frau aus Burbach mit ihrem Pkw Skoda die L3046, aus Richtung Waldernbach kommend, in Fahrtrichtung Mengerskirchen. Kurz vor der Abfahrt zum Campingplatz am Seeweiher verlangsamte die Fahrerin ihre Fahrt um in Richtung Seeweiher abzubiegen. Dies bemerkte der 41-jährige Fahrer eines nachfolgenden Pkw VW scheinbar zu spät und fuhr auf den Pkw der 44-jährigen auf. Infolge des Unfalls wurde sowohl die Fahrerin des Skoda als auch die beiden im Pkw des 41-jährigen befindlichen Kinder im Alter von 9 und 3 Jahren leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.500 EUR geschätzt.

4. Kanutour endet im Wasser

Gemarkung Aumenau, Lahnkilometer 54

Zeit: 31.05.2024, 16:40 Uhr

Ein gekentertes Kanu mit vier Insassen rief gestern die Rettungskräfte im Bereich Aumenau auf den Plan. Gegen 16:40 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung ein, dass sich mehrere Personen in hilfloser Lage in der Lahn bei Aumenau befänden. Daraufhin eilten Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Örtlichkeit. Die vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer aus dem Raum Ludwigshafen, konnten durch die Einsatzkräfte schnell wieder an das sichere Ufer geholt werden. Die Kanufahrer gaben an, dass ihr Wasserfahrzeug aufgrund der starken Strömung in die Uferböschung getrieben worden war, wo es sich verfing und kenterte. Glücklicherweise kamen alle Beteiligte mit dem Schrecken davon.

5. Fahren unter Alkoholeinfluss

Tatzeit: Freitag, 31.05.2024, 22:40

Tatörtlichkeit: B49 Höhe Limburg Offheim

Am Freitag den 31.05.2024 um 22:40 Uhr wurde der Polizeistation in Limburg ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der B49 gemeldet. Das Fahrzeug konnte zügig durch eine Streife angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer als auch der Beifahrer standen während der Fahrt erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Beifahrer, bei dem es sich um den Fahrzeughalter handelte, wurden Strafverfahren eingeleitet.

