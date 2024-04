Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich in Kempen – Haben Sie Hinweise?

Kempen (ots)

In der Nacht zum Montag (15.04.) wurde gegen 3:30 Uhr in ein Ladengeschäft in Kempen, in der Straße Studentenacker, eingebrochen. Eine Mitarbeiterin wurde zur genannten Zeit vom Sicherheitsdienst kontaktiert, da dieser eine Bewegung in der Filiale festgestellt hatte. Ein Zeuge bemerkte den Alarm zur selben Uhrzeit und sah eine männliche Person, etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, mit schlanker Statur, kurzen schwarzen Haaren, einem kleinen Schnauzbart sowie einer grauen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Der Unbekannte rannte in Richtung Peterstraße. Ob etwas entwendet wurde, konnte die Mitarbeiterin zu dem Zeitpunkt nicht sagen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls in Kempen. Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 12. April, 18 Uhr, und Montag, 10:40 Uhr, wurde in der Ellenstraße in einen Friseursalon eingebrochen. Ein Unbekannter drang in den Salon ein und entwendete eine dreistellige Summe Bargeld aus dem Kassenbereich.

Ob die beiden Einbrüche zusammenhängen, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Falls Sie Hinweise zu beiden Fällen haben, melden Sie sich bitte unter folgender Rufnummer bei der Polizei: 02162-377-0. /jk (297)

