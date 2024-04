Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dringender Tatverdacht: Drei Jugendliche und ein Heranwachsender sollen Bandendiebstahl begangen haben

Viersen-Beberich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten Polizeikräfte auf der Brasselssstraße nach einem Hinweis vier junge Männer beobachten, die sehr interessiert in Autos schauten. Einer der vier trug eine Sporttasche bei sich, die er unter einem Pkw zu verstecken versuchte, als er einen Streifenwagen erblickte. In der Tasche fanden die Einsatzkräfte diverse Gegenstände, darunter ein Portemonnaie mit Papieren, aber auch einen Nothammer zum Zerschlagen von Fensterscheiben und Pfefferspray. Tasche, Portemonnaie und weitere Gegenstände konnten später zweifelsfrei einem Autoaufbruch auf der Brasselstraße zugeordnet werden. Nothammer und Pfefferspray waren augenscheinlich später hineingelegt worden. Die Einsatzkräfte fanden außerdem einen weiteren Nothammer hinter einem Blumenkübel. Zwei der Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren sowie der Heranwachsende im Alter von 18-Jahren waren der Polizei bereits bekannt. Lediglich ein 17-Jähriger war noch nicht in Erscheinung getreten. Die Minderjährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben, auch der 18-Jährige konnte dann gehen. Sie stehen im Verdacht einen schweren Bandendiebstahl begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. /hei (294)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell