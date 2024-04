Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 95-Jähriger Mann gefährdet Straßenverkehr

Nettetal-Schaag (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger aus Dülken auf der A61, als ihm der Wagen, der vor ihm fuhr, verdächtig vorkam. Der Fahrer fuhr starke Schlangenlinien. In Nettetal verließ der Unbekannte die Autobahn und setzte seinen Weg Richtung Boisheim fort. Hier geriet er immer wieder in den Gegenverkehr. An der Boisheimer Straße konnte ein Streifenteam einen 95-Jährigen Mann anhalten. An seinem Auto waren augenscheinlich frische Unfallspuren zu erkennen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Es wird geprüft, ob er aufgrund seiner Fahrweise überhaupt noch ein Pkw führen sollte, deswegen beschlagnahmte das Einsatzteam vorläufig den Führerschein des Mannes und brachte den Mann nach Hause. Da nicht klar war, woher die Unfallbeschädigungen des Autos stammten, wurde das Fahrzeug ebenfalls zur Beweissicherung sichergestellt. /jk (292)

