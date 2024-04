POL-VIE: Radfahrer stürzt auf dem Gelände des alten "Munitions-Depot" - schwer verletzt

Kreis Viersen (ots) - In St. Tönis wurde in ein Mehrfamilienhaus in der "Rue de Sees" eingebrochen. Der oder die Unbekannten gelangten zwischen dem 12. April, 12 Uhr, und dem 13. April, 12 Uhr, ins Hausinnere und brachen in mehrere Kellerräume ein. Dort wurden diverse Gegenstände entwendet, darunter Werkzeuge, Reifen und ein Fahrrad. Des Weiteren wurde in Nettetal in die Garage eines Einfamilienhauses in der Straße ...

mehr