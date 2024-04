Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche im Kreis Viersen

Kreis Viersen (ots)

In St. Tönis wurde in ein Mehrfamilienhaus in der "Rue de Sees" eingebrochen. Der oder die Unbekannten gelangten zwischen dem 12. April, 12 Uhr, und dem 13. April, 12 Uhr, ins Hausinnere und brachen in mehrere Kellerräume ein. Dort wurden diverse Gegenstände entwendet, darunter Werkzeuge, Reifen und ein Fahrrad. Des Weiteren wurde in Nettetal in die Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Sittard eingebrochen. Zwischen 10:10 Uhr und 11:30 Uhr am Samstag wurden hier mehrere elektronische Markenwerkzeuge und Alkohol entwendet. Falls Sie zu den beiden Taten Hinweise haben, melden Sie diese bitte unter folgender Rufnummer der Polizei: 02162-377-0. /jk (288)

