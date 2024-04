Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Mülltonnen brannten - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannten gegen 1:20 Uhr mehrere Mülltonnen in der Straße Am Anger in Willich. Ein Melder entdeckte das Feuer und kontaktierte die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Insgesamt wurden vier Mülltonnen durch das Feuer stark deformiert oder komplett zerstört. Die Ursache ist derzeit noch unklar, eine vorsätzliche Brandlegung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Haben Sie Hinweise zu dem Vorfall? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter folgender Rufnummer: 02162-377-0./jk (293)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell