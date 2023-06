Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sprendlingen (ots)

Am 14.06.2023 kam es gegen 09:30 Uhr in Sprendlingen zu einem Verkehrsunfall am Kreisel L400/L413. Eine auf der L400 in Richtung Gensingen fahrende 62-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine bereits dort befindliche und vorfahrtsberechtige 54-jährige PKW-Fahrerin. Beim anschließenden Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrerinnen leicht und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

