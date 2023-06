Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Rind - Verletzter Motorradfahrer und Sozius

Bingen-Dromersheim, L420 (ots)

In der Nacht vom 11.06.2023 auf den 12.06.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L420 zwischen Bingen-Dromersheim und Gensingen. Kurz vor Mitternacht befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer mit seinem 13-jährigen Sozius die genannte Strecke aus Richtung Bingen-Dromersheim kommend. Hier kollidierte der Motorradfahrer mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Rind einer Herde von etwa zehn Tieren und kam zu Sturz. Beide Fahrzeugnutzer blieben ansprechbar, mussten allerdings mit Verdacht möglicher Frakturen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Kurz zuvor konnte ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer nur durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision vermeiden. Die Herde konnte eingefangen und auf eine Weide zurückgeführt werden. In der Nacht konnte keine schwerwiegende Verletzung bei einem der Tiere ausgemacht werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand liegt der Grund für den nächtlichen Ausflug der Rinderherde in einem entwendeten Weidezaungerät an der eigentlichen Weide der Rinder.

