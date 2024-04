Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei mutmaßliche Einbrecher nach Verfolgungsfahrt mit niederländischer Polizei festgenommen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstag gegen 16.15 Uhr hat ein niederländisches Streifenteam an der Grenze zwischen Tegelen und Kaldenkirchen Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Dabei fiel den Einsatzkräften ein mit zwei Männern besetzter Pkw mit niederländischem Kennzeichen auf, der gestohlen gemeldet war. Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrer nicht. Es kam zu einer kurzen Verfolgung durch die niederländischen Kräfte, die an einem Absperrgitter an der Kölner Straße in Kaldenkirchen endete. Niederländischen Beamten gelang es, beide Verdächtigen, die in unterschiedliche Richtungen fliehen wollten, festzusetzen. Sie wurden danach durch deutsche Einsatzkräfte vorläufig festgenommen. In Deutschland wird nun unter anderem ermittelt, weil der 38-Jährige, der den Wagen gefahren hat, nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt und außerdem ein Drogen-Schnelltest positiv anschlug. Die Auswertung der entsprechenden Blutprobe dauert noch an. Gegen beide Beschuldigten wird in den Niederlanden wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt. Das Amtsgericht Krefeld hat gegen beide Beschuldigte, deren Auslieferung die niederländischen Behörden begehren, eine Festhalteanordnung erlassen. Das weitere Auslieferungsverfahren wird nun durch die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf durchgeführt. /hei (296)

