Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland / Bad Bederkesa. In der Nacht von Freitag, 12.07.2024, auf Samstag, 13.07.2024, wurde ein silberner Volkswagen auf einer Parkfläche in Höhe der Bergstraße 6 in Bad Bederkesa bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04743-9280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell