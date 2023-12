LPI-NDH: Autofahrer tödlich verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Sonntag musste ein 81 Jahre alter Mann mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte sich gegen 16 Uhr in seiner Wohnung Hähnchen zubereitet. Das Essen brannte an, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr rettete den Rentner aus seiner Wohnung. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

