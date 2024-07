POL-CUX: Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit entwendetem Fahrzeug unterwegs

Cuxhaven (ots) - Wingst. Am gestrigen Sonntag kam es gegen 11:20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Schwimmbadallee zu einem Brandausbruch in einem größeren Gebäudekomplex in der Wingst. Die Feuerwehr musste umfangreiche Löscharbeiten durchführen, das Gebäude wurde evakuiert. Durch den Brand erlitten ...

mehr