Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240819- 0819 Frankfurt- Innenstadt: Brandstiftung an Speisegaststätte

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in den frühen Morgenstunden des 19. August 2024, gegen 01:00 Uhr, zu einer Brandstiftung an einer Speisegaststätte in der Schillerstraße.

Unbekannte Täter beschädigten zunächst die Glasfront des Ladenlokals, bevor sie nachfolgend davorliegenden Unrat in Brand setzten, welcher weiteren Sachschaden verursachte. Der Brand konnte durch die alarmierten Beamten eigenständig gelöscht werden, sodass das Innere der Gaststätte unbeschädigt blieb und die Feuerwehr nicht hinzugerufen werden musste.

Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

