POL-BOR: Bocholt - Spaziergängerin sexuell belästigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Borgersstraße;

Tatzeit: 17.08.2024, 17.20 Uhr;

Sexuell belästigt hat ein Unbekannter am vergangenen Samstag eine Frau in Bocholt. Die Spaziergängerin war gegen 17.20 Uhr auf der Borgersstraße in Richtung Vereinsstraße mit ihrem Hund unterwegs. Hinter ihr näherte sich ein Mann auf einem Fahrrad, der ihr im Vorbeifahren an ihr Gesäß fasste. Der Täter ist etwa 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß und zwischen 25 und 35 Jahren alt. Er hatte sein schwarzes gelocktes Haar zu einem Dutt gebunden. Bekleidet war er mit einem dunklen Hoodie. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Betroffene werden in diesem Zusammenhang erneut eindringlich darauf hingewiesen, in solchen Situationen unverzüglich die Polizei zu informieren. Betroffene sollten außerdem nicht die Konfrontation mit dem Täter suchen, sondern aus der Situation herausfinden. Sie sollten nach Hilfe rufen und auf sich aufmerksam machen. (ms)

