Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt PKW - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, einen im Saalfelder Weg abgestellten VW zerkratzt. Sowohl an der Motorhaube, dem Kotflügel sowie beide Türen an der Fahrerseite entstanden Kratzschäden im Wert von mindestens 1.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell