Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheim und Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, wurde in der Hockenheimer Straße in das Vereinsheim des OGV Reilingen sowie in mehrere Parzellen der dortigen Kleingartenanlage eingebrochen. Hierbei hat eine bislang unbekannte Täterschaft Musikinstrumente, Elektrowerkzeuge, Kabel, sonstige Werkzeuge und Bargeld entwendet. Die Höhe der Sach- und Diebstahlsschäden kann noch nicht beziffert werden. Wie sich die Täterschaft Zutritt verschaffte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

