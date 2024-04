Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schlägerei an der Linie 1 Endhaltestelle Schönau - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Gestern gegen 12:36 Uhr kam es an der Straßenbahn Endhaltestelle Schönau zum Streit von in der Spitze bis zu zehn Personen. In diesem Zusammenhang wurden wechselseitig Körperverletzungsdelikte begangen. Teilweise sollen sogar Steine aus dem Gleisbett entnommen und geworfen worden sein. Über Hintergründe oder weitere Tatumstände liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei war schnell zur Stelle und konnte den Streit schlichten

Der Polizeiposten Schönau hat die Ermittlungen übernommen und wird bei der Staatsanwaltschaft gegen die Tatverdächtigen Strafanzeigen wegen Körperverletzung vorlegen.

Personen die sachdienlichen Angaben machen können, oder weitere Geschädigte werden gebeten sich unter 0621-77323-0 beim Polizeiposten Schönau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell