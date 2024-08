POL-BOR: Gronau - Nachtragsmeldung zu "13-Jährige aus Gronau vermisst"

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Kreuzung Deepenkamp/Flörbachweg; Unfallzeit: 20.08.2024, 17.15 Uhr; Am Dienstag befuhr eine 23-jährige Frau aus den Niederlanden in Gronau den Deepenkamp aus Richtung Amtsvennweg kommend in Fahrtrichtung Flörbachweg. Gegen 17.15 Uhr stieß sie an der Kreuzung mit einem von rechts kommenden Fahrzeug zusammen. Der zwischen 70 und 80 Jahre alte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen ...

