POL-SO: Einbruch in Lagerhalle

Warstein (ots) - Am gestrigen Sonntag kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Pater-Nikodemus-Straße. Eine 48-jährige Motorradfahrerin aus Stadtlohn fuhr mit ihrer Honda in Richtung Anröchte-Altenmellrich. Nach eigenen Angaben, rutschte in Höhe einer Linkskurve das Vorderrad der Honda weg, so dass die 48-Jährige mit ihrer Maschine auf die Fahrbahn stürzte und in den Graben geschleudert wurde. Die ...

