Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW

Lippstadt (ots)

Die Polizei im Kreis Soest veranstaltet unter der Schirmherrschaft von Landrätin Eva Irrgang ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester NRW.

Das Konzert findet am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr in der St. Nicolai Kirche in Lippstadt statt.

Bereits der Schriftsteller Leo Tolstoi sagte: "Das Gute, welches du anderen tust, tust du auch immer dir selbst". In diesem Sinne möchte die Polizei zu einem gemeinsam musikalischen Abend einladen und gleichzeitig das Ehrenamt im Kreis Soest unterstützen. Denn die Spenden kommen dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst sowie der Lippstädter Tafel zu Gute.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Kreis Soest hat sich einer besonders anspruchsvollen Aufgabe angenommen: Hier werden schwerstkranke und sterbende Kinder und junge Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Es ist wichtig diese wertvolle Aufgabe zu stärken und mit den Spenden zu unterstützen.

Die Tafeln versorgen Bedürftige mit überschüssigen Lebensmitteln, die sonst vernichtet werden würden. Sie sind immer auch auf Geldspenden angewiesen, um ihr Angebot aufrechterhalten zu können. Zumal der Zulauf derjenigen, die Unterstützung brauchen, immer weiter zunimmt.

Anlässlich dieses Konzertes lädt die Polizei im Kreis Soest alle Medienvertreter zu einem Fototermin ein. Dieser findet am 23. Juli um 10:00 Uhr an der Kirche St. Nicolai in der Klosterstraße 4 in Lippstadt statt.

Teilnehmen werden neben der Landrätin Eva Irrgang auch der Vorstand der Caritas Lutz Gmel sowie die Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizes für den Kreis Soest, Frau Claudia Sträter. Auch der Leiter des Landespolizeiorchesters NRW, Herr Thomas Boger ist vor Ort.

Um besser planen zu können, wird gebeten ihr Erscheinen vor Ort tel. oder per E-Mail anzumelden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell