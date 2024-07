Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahren unter Alkoholeinfluss - Kradfahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Zwei jugendliche Fahrer von Kleinkrafträdern aus Wadersloh (15 und 17 Jahre alt) befuhren in der Nacht zu Sonntag (14.07.), gegen 01.20 Uhr, die Bundesstraße 55 von Lippstadt in Fahrtrichtung Erwitte. Zeugenaussagen zufolge, waren die beiden Wadersloher aufgrund ihrer riskanten Fahrweise bereits in Höhe des Wasserturms aufgefallen. So wurden die beiden Jugendlichen beobachtet, wie sie mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander herfuhren. In Höhe des Rasthauses an der Berliner Straße hatten sich offensichtlich die Lenker der beiden Kräder berührt. Dabei kam der 17-jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Bei dem 15-jährigen Kradfahrer stellten die aufnehmenden Beamten Alkohol in der Atemluft fest, was auf eine absolute Fahruntüchtigkeit schließen ließ. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem lag der Verdacht nahe, dass an dem Krad technische Veränderungen zur Geschwindigkeitserhöhung vorgenommen worden waren. Beide Kräder mussten abgeschleppt werden. Der 17-jährige Jugendliche wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 15-jährige Wadersloher muss sich nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt mit den schwerwiegenden Folgen für seinen Begleiter verantworten. Zudem war die Betriebserlaubnis an seinem Krad erloschen und er hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Ein Versicherungsschutz bestand ebenfalls nicht. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell