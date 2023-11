Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0700 --Polizei stellt zwei mutmaßliche Diebe--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Obernstraße Zeit: 29.11.2023, 17:05 Uhr

Am Mittwochnachmittag stellten Einsatzkräfte in Mitte zwei junge Ladendiebe im Alter von 17 und 19 Jahren. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 17:05 Uhr meldete sich eine 46 Jahre alte Ladendetektivin eines Bekleidungsgeschäftes in der Obernstraße über den Notruf der Polizei. Sie hatte über die Überwachungskamera beobachtet wie der 19-Jährige die elektronische Sicherung eines Schals abriss und anschließend mit seinem Komplizen in eine Umkleidekabine ging. Kurze Zeit später wollten die Männer das Geschäft verlassen, ohne den Schal zu bezahlen. Doch das Duo wurde am Ausgang von zwei Ladendetektiven abgefangen und an die Einsatzkräfte übergeben. Die Polizisten nahmen die beiden aus Marokko stammenden jungen Männer, die schon mit ähnlichen Delikten, wie unter anderem auch Raubtaten und Antanzdelikte, in Erscheinung getreten sind, mit auf die Wache und fertigten Strafanzeigen.

Nicht nur in Geschäften, sondern auch im Umfeld und auf der Straße kommt es immer wieder zu Diebstählen. Besonders jetzt zur Weihnachtsmarkts-Zeit nutzen Taschendiebinnen und Taschendiebe das Gedränge, um Beute zu machen. Innerhalb weniger Sekunden sind Portemonnaie, Smartphone oder Autoschlüssel verschwunden. Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und tragen Sie weder Handy noch Portemonnaie lose in der Hosentasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Zeigen Sie Unbekannten nicht Ihr Handy. Die Frage nach der Uhrzeit, könnte ein Trick sein, um einen Diebstahl oder Raub vorzubereiten. Weitere Verhaltenstipps finden Sie unter www.polizei.bremen.de.

