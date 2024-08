Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kreuzung Deepenkamp/Flörbachweg;

Unfallzeit: 20.08.2024, 17.15 Uhr;

Am Dienstag befuhr eine 23-jährige Frau aus den Niederlanden in Gronau den Deepenkamp aus Richtung Amtsvennweg kommend in Fahrtrichtung Flörbachweg. Gegen 17.15 Uhr stieß sie an der Kreuzung mit einem von rechts kommenden Fahrzeug zusammen. Der zwischen 70 und 80 Jahre alte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei dem Kfz handelte es sich um einen älteren grünen Van. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

