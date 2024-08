Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung zu: B67 nach Verkehrsunfall gesperrt

Borken (ots)

Am Dienstagvormittag ist in Borken ein Pkw frontal mit einem Lkw kollidiert. Ein 55-Jähriger Mann aus Castrop-Rauxel befuhr die B67 aus Richtung Borken kommend in Fahrtrichtung Bocholt mit einem Kleinwagen. Gegen 10.20 Uhr geriet er aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 65-Jährigen aus Velen zusammen. Der Autofahrer und seine ebenfalls aus Castrop-Rauxel stammende 51-jährige Beifahrerin erlitten tödliche Verletzungen. Beide wurden im Pkw eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Lkw-Fahrer wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz und führte Bergungsarbeiten durch. Abschleppunternehmen kümmerten sich um den Abtransport der beiden stark beschädigten Fahrzeuge. Die B67 blieb für mehrere Stunden gesperrt und ist nun nach Reinigung der Fahrbahn in beide Richtungen wieder befahrbar. (ms)

