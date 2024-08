Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der B67

Borken (ots)

Am Dienstagvormittag ist gegen 10.20 Uhr ein Pkw aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert. Der Kleinwagen war auf der B67 aus Richtung Borken kommend in Fahrtrichtung Bocholt unterwegs. Beide Autoinsassen erlitten tödliche Verletzungen. Der 65-jährige Lkw-Fahrer aus Velen wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die B67 bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten weiter in beiden Richtungen gesperrt. Es wird nachberichtet. (ms)

