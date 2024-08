POL-BOR: Gronau - Mofa entwendet

Borken (ots) - In Borken ist es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die B67 ist derzeit zwischen der Westenborkener Straße und der Abfahrt Borken West in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird nachberichtet. (ms) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F. Rentmeister (ms) M. Sürmeli Telefon: 02861-900-2222 ...

mehr