Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg- Große Suchmaßnahmen an der L 370

Nienburg (ots)

(Oth) Am Mittwochmorgen, gegen 1 Uhr, wurde ein Lkw-Fahrer auf der L 370 auf eine junge Dame aufmerksam. Diese hatte sich im Seitenraum neben der Straße aufgehalten. Die Frau hatte dunkle Haare, trug ein T-Shirt, eine Leggins, rote Schuhe und machte einen verwirrten Eindruck. Nachdem der Lkw-Fahrer sie angesprochen und die Frau sich nur in einer ausländischen Sprache (verm. osteuropäisch) artikulieren konnte, lief sie in den angrenzenden Wald und verschwand. Da die Dame den Witterungsverhältnissen nach sehr leicht bekleidet war, leitete die Polizei eine sofortige Suche ein. Schon in der Nacht wurde das Waldgebiet mit mehreren polizeilichen Einsatzkräften, der Feuerwehr, dem Polizeihubschrauber und Suchhunden der DLRG nach der Frau abgesucht. Bei der Fortsetzung der Suchmaßnahmen im Verlauf des heutigen Tages unterstützen erneut der Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei, Suchhunde der Rettungshundestaffel und eine Drohne die Maßnahmen des Polizeikommissariats Stolzenau. Bislang konnten alle Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Person führen, die Suche dauert weiterhin an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Stolzenau unter 05761/9020-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell