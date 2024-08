Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Geschädigte nach Verkehrsunfall am Molkereihof gesucht

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Molkereihof;

Unfallzeit: 17.08.2024, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein Fahrzeugführer am Samstag in Rhede. Der Mann entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit, ohne die Fahrerin über den Schaden in Kenntnis zu setzen, die zu dem Auto zurückkam und damit wegfuhr. Im Nachgang informierte er die Polizei. Der Verkehrsunfall hat sich zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts am Molkereihof zugetragen. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen SUV. Dieser dürfte hinten links im Bereich des Radkastens einen Schaden aufweisen. Nun wird der oder die Geschädigte gesucht und gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 in Verbindung zu setzen. (ms)

