Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallflucht begangen

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Hüttenstraße;

Unfallzeit: 16.08.2024, zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr;

Eine Fahrzeugführerin hatte am Freitag ihren grauen Mercedes Kombi auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Isselburg geparkt. Nach ihrem Einkauf bemerkte sie, dass das Fahrzeug beschädigt worden war. Ein Unbekannter hatte den geparkten Pkw an der Hüttenstraße zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr angefahren und sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell