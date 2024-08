POL-BOR: Reken - Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl gesucht

Borken (ots) - Tatort: Borken, Grütlohner Weg; Tatzeit: 18.08.2024, 02.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eindringen wollten Unbekannte in Borken. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie die maskierten Täter in der Nacht zum Sonntag versuchten eine Tür aufzuhebeln. Die Tür des Objekts an der Grütlohner Straße hielt allerdings stand und die beiden entfernten sich in einem dunklen Pkw, in dem eine weitere Person auf ...

