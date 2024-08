Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei geparkte Pkw beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Danziger Straße;

Tatzeit: zwischen 17.08.2024, 23.00 Uhr, und 18.08.2024, 13.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter zwei geparkte Fahrzeuge in Bocholt. Der Täter zerkratzte in der Nacht zum Sonntag den Kofferraum eines Pkw, während er den Reifen eines anderen zerstach. Beide Kfz standen zum Tatzeitpunkt in einem Wendekreisel an der Danziger Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell