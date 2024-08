Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Brand in einer Tenne

Ahaus-Ottenstein (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Hörsteloe;

Tatzeit: 16.08.2024, 22.10 Uhr;

Der Rauch eines Feuers in einer Tenne drang am späten Freitagabend in das angrenzende Wohngebäude und wurde dort von den Anwohnern bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr rückte gegen 22.10 Uhr zu dem Brand nach Ahaus-Ottenstein, Hörsteloe, aus und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das Mehrfamilienhaus. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte technisches Versagen ursächlich für die Brandursache sein. Die Ermittlungen dauern an. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell