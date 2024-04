POL-SO: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch um 18:12 Uhr kam es an der Kreuzung Lippertor/Lipperoder Straße in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 16-jähriger Lippstädter schwer verletzt wurde. Der vermutliche Unfallverursacher, ein 85-jähriger Lippstädter wollte mit seinem PKW vom Lippertor nach rechts in die Lipperoder Straße einbiegen. Dabei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden 16-jährigen mit ...

mehr