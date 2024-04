POL-SO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Dienstagmittag, gegen 12:10 Uhr, konnte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes am Südertor einen Dieb auf frischer Tat ertappen. Der 18-jährige Algerier, wohnhaft in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Soest, versuchte zwei Jogginghosen und ein Paar Turnschuhe im Wert von über hundert Euro zu entwenden. Dabei umwickelte er die Sicherungen mit Alufolie und versteckte die Ware in einen Rucksack, den er vermutlich auch zuvor ...

