Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungserfolg für Staatsanwaltschaft und Polizei - Gemeinsame Presseinformation

LK Gifhorn und Peine (ots)

In der Nacht auf den Dienstag dieser Woche wurden in den Landkreisen Gifhorn und Peine drei Autodiebe vorläufig festgenommen. Gegen 02:30 Uhr wollten Beamte der Polizei Meine ihm Rahmen einer Streifenfahrt in der Ortschaft Meine einen Audi Q7 kontrollieren. Nach dem Zeigen des Haltesignals entzog sich das Fahrzeug durch starke Beschleunigung der Kontrolle. Trotzdem konnte es kurze Zeit später verlassen auf einem Hof aufgefunden werden. In unmittelbarer Nähe wurde der 53-jährige Fahrer in einem Gebüsch festgestellt; er hatte versucht, sich vor den Beamten zu verstecken. Eine zeitgleiche Überprüfung an der Halteranschrift in Gifhorn ergab, dass der Audi dort zuvor entwendet wurde. Im Zuge der Nahbereichsfahndung wurde zudem gegen 03:20 Uhr auf der Bundesstraße 4, in Höhe des Abzweigs zur Kreisstraße 58, ein Audi A5 gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch dieses Fahrzeug erst vor kurzem in Rötgesbüttel entwendet worden war. Am Steuer saß ein 27-Jähriger, der, ebenso wie der 53-Jährige, vorläufig festgenommen wurde.

Darüber hinaus informierte ein aufmerksamer Zeuge gegen 04:00 die Polizei in Peine. Er beobachtete, wie ein Mann an einer Tankstelle an der Heinrich-Hertz- Straße einen hochwertigen Mercedes Benz mit laufendem Motor betankte und vermutete einen Diebstahl. Bevor die Einsatzkräfte der Polizei Peine an der Tankstelle eintrafen, flüchtete der Mercedes GLE von dieser. Während der Flucht hielten die Beamten Sichtkontakt zum Fahrzeug; dieses verunfallte auf einem Feld an der Kreisstraße 48 vor Eddesse. In einem nahen Gebüsch wurde der unverletzte Fahrer angetroffen. Da auch dieses Fahrzeug zuvor in Meinersen entwendet worden war, wurde auch dieser 46-Jährige vorläufig festgenommen. Die umfangreichen Ermittlungen in den drei Fällen wurden am frühen Dienstagmorgen vom zuständigen Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen. Die Tatverdächtigen ließen sich in Teilen zum Tatvorwurf ein. Für die drei Männer beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am gestrigen Mittwoch wegen Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl vor dem Amtsgericht Gifhorn, den der zuständige Amtsrichter antragsgemäß erließ. Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim, durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell